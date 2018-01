Desporto Vai jogar a 33.ª época a nível profissional Por

Kazuyoshi Miura foi convidado pelo Yokohama, da II Liga japonesa, a renovar. O avançado tem 51 anos e vai assim competir a nível profissional pela 33.ª temporada.

A idade não trava a lenda viva do futebol nipónico. Com um total de 231 golos marcados, o jogador mais velho numa competição profissional quer ampliar o recorde com… mais um ano.

Kazuyoshi Miura, o melhor marcador de sempre da seleção do Japão, aceitou o convite do Yokohama e renovou contrato por mais uma época. Tem 50 anos, vai ter 51 quando a temporada acabar.

“Sei que não sou novo e cada vez o jogo é mais exigente ao nível físico, mas amo o futebol e a paixão pelo jogo não me larga”, afirmou o experiente avançado, numa entrevista de… 2005.

Ao longo da prolífica carreira, o ‘Rei Kazu’ chegou a jogar na Europa, em clubes como o Génova e o Dínamo de Zagreb, na América do Sul (no famoso Santos) e até na Austrália (no Sidnei FC).