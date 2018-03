Nas Notícias Vai à esquadra fazer uma queixa e acaba preso Por

Um homem deslocou-se a uma esquadra de polícia para apresentar queixa por roubo e… acabou ele mesmo detido. Em causa estava uma pena de prisão que tinha pendente há quase 20 anos.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, revela que o homem acabou detido depois da autoridade policial perceber que sobre ele recaía um mandado de prisão, datado de 1999.

Na base estava um crime fiscal, que transitou em julgado em 2016.

“No decorrer da elaboração da denúncia, os polícias da PSP verificaram que pendia sob o mesmo um mandado de detenção emanado pelo Tribunal da Comarca de Lisboa para o cumprimento de 60 dias de prisão efetiva, pela prática de um crime de emissão de cheques sem cobertura, no decorrer do ano de 1999, tendo transitado em julgado no ano de 2016”, explica a PSP, em comunicado.

Depois, o homem, de 59 anos, foi encaminhado ao Estabelecimento Prisional de Caxias, onde irá cumprir a pena de prisão efetiva.

Importa referir ainda que o indivíduo que acabou preso, em Oeiras, deslocou-se à esquadra para fazer queixa por causa de um roubo de que foi alvo, alegadamente, durante a sua atividade de motorista de táxi.

Este acaba por ser um caso pouco comum.

