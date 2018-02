Europa Vaga de frio na Europa já matou 10 pessoas Por

A vaga de frio que está a atingir o Velho Continente já provocou 10 mortos, nos últimos três dias. As condições climatéricas vão agravar-se, nos próximos dias, e Portugal não escapa ao fenómeno.

Três dias, 10 mortos. A mais recente vaga de frio que assola a Europa já apresenta números preocupantes e o estado do tempo (no que a temperaturas baixas diz respeito) vai agravar-se, nos próximos dias.

Esta vaga de frio, denominada ‘O Urso da Sibéria’, deve prolongar-se até quinta-feira. Diversos países estão a tomar medidas de proteção dos sem-abrigo.

Refira-se que o frio já matou 48 pessoas, só na Europa, desde o passado mês de novembro.

Em Portugal, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), poderá registar-se queda de neve nas regiões altas, no distrito da Guarda, pelo que o aviso laranja (o segundo mais grave) é válido entre as 9h00 e as 15h00.

Nos distritos de Bragança e Vila Real, o aviso laranja também se deve à previsão de queda de neve, mas para vigorar entre as 18h00 de hoje e as 6h00 de quarta-feira.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar