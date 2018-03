Nas Notícias Vacina do cancro com sucesso de 97 por cento no ensaio com ratos Por

Uma equipa de investigadores desenvolveu uma vacina que demonstrou, nos testes com ratos de laboratórios, uma eficácia de 97 por cento na eliminação dos tumores.

Os cientistas, da Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford (EUA), aguardam agora a luz verde dos reguladores para dar início ao ensaio em humanos com linfoma.

As melhores expectativas apontam para que o ensaio clínico tenha início já no final do presente ano, envolvendo 35 pacientes oncológicos.P

As duas doses da vacina experimental serão reforçadas, ao longo das seis semanas do ensaio, com uma dose baixa de radioterapia.

Os resultados do ensaio com ratos, com uma taxa de sucesso de 97 por cento, reforça a teoria de poder estar a ser desenvolvida a primeira vacina contra o cancro.

“Ao usarmos estes dois agentes de forma combinada vimos que elimina os tumores por todo o corpo”, destacou o coordenador do estudo, o oncologista Ronald Levy.

A grande vantagem deste método é evitar que o sistema imunitário seja enganado pelo cancro, dado que todas as células, saudáveis ou cancerosas, são produzidas pelo mesmo organismo.

“Esta abordagem permite evitar a necessidade de identificar o alvo específico nos tumores, uma vez que permite ativar todo o sistema imunitário”, reforçou o cientista.

