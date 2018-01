Vaca morta esteve na praia de Peniche quase 17 horas

O cadáver de uma vaca foi recolhido da Praia de Gamboa, em Peniche, este sábado, quase 17 horas depois do alerta ter sido dado, na tarde desta sexta-feira.

A autarquia foi responsável pela remoção do cadáver do animal, que seguiu para aterro pelas 8h00 deste sábado, quase 17 horas depois do alerta ter sido dado, confirmou o capitão do Porto de Peniche.

Em declarações à agência Lusa, Serrano Augusto disse que o alerta foi dado por um cidadão, pelas 15h30 desta sexta-feira.

O corpo do animal estava já em decomposição e sem brinco de identificação, pelo que as razões para o aparecimento da vaca na praia são ainda desconhecidas.

