Local Utente encontrado morto origina inquérito interno em Melgaço

A descoberta do cadáver do utente que tinha sido dado como desaparecido da unidade de cuidados intensivos (UCC) levou o Instituto São João de Deus, de Melgaço, a abrir um inquérito interno.

A instituição pretende saber como é que o homem, de 63 anos e que estava internado desde 16 de fevereiro “para descanso do cuidador”, saiu da UCC e foi parar ao lugar de Louridal, na União de Freguesias da Vila e Roussas, onde hoje uma patrulha da GNR encontrou o corpo sem vida.

Em comunicado, enviado à agência Lusa, o instituto garantiu que será aberto “um processo para averiguação de responsabilidades”.

Nessa mesma nota, a entidade salientou que “a equipa da UCC, após ter verificado o desaparecimento do utente cerca das 15h30” de ontem, “acionou os procedimentos instituídos e iniciou de imediato as buscas no interior e perímetro da unidade”, as quais “se verificaram infrutíferas”.

Face a tal resultado, “foram alertadas as autoridades competentes e apresentada queixa formal na GNR local”, salientou ainda a instituição.

A GNR acionou então uma operação que culminou, na manhã de hoje, com a descoberta do corpo sem vida do utente, no lugar de Louridal.

“Ao início da tarde de hoje, a instituição foi informada, oficialmente, pela GNR de que o corpo do utente fora encontrado cadáver junto ao rio Minho”, precisou o instituto, que apresentou já as condolências à família do utente.

O cadáver foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal, onde será sujeito a autópsia.

