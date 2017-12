Mundo Universidade inventa bicicleta que impede idosos de cair Por

A Universidade de Twente, na Holanda, desenvolveu uma bicicleta elétrica pensada para reduzir o risco de acidentes para pessoas com idade avançada ou dificuldades físicas. Chama-se Sofie, e foi desenvolvida como objeto de estudo de uma tese de doutoramento.

Nos meios urbanos, a bicicleta é, hoje em dia, um dos meios de transporte mais utilizado. Às deslocações curtas e rápidas, junta-se o facto da prática de exercício físico, fazendo da bicicleta um transporte idela para as populações mais idosas se manterem ativas.

Com o objetivo de aprimorar esta forma de transporte, a Universidade de Twente, na Holanda, desenvolveu a Sofie – uma bicicleta elétrica pensada para reduzir o risco de acidentes para pessoas com idade avançada ou dificuldades físicas.

Para a sua tese de doutoramento, Vera Bulsink estudou o contacto do pneu com a estrada, os movimentos do tórax e dos joelhos do ciclista e a direção do guiador para criar uma bicicleta mais estável a velocidades mais reduzidas.

A Sofie conta com sistemas de auxílio à condução que incluem a redução progressiva da altura do assento que visa diminuir o tempo de reação do ciclista em caso de perda de velocidades, evitando as quedas.

Apesar de contar com sistema elétrico, de forma a evitar problemas com a estabilidade ou inclinação nas curvas, a velocidade máxima da Sofie está limita aos 18 quilómetros por hora.

