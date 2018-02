Universidade de Coimbra obtém pontuação máxima do QS Stars

A Universidade de Coimbra acaba de obter a classificação máxima – ‘5 estrelas’ – no rating QS Stars, iniciativa da QS Intelligence Unit, responsável pelo conhecido QS World University Ranking, entre outros.

Após uma primeira participação em 2013 com a classificação global de ‘4 estrelas’, a Universidade de Coimbra alcança agora as “5 estrelas” no global e nas principais dimensões em análise: investigação, inovação, internacionalização, ensino, empregabilidade, instalações e inclusão.

O vice-reitor para a investigação e inovação da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, destaca o empenho de toda a academia.

“Estes resultados «demonstram que conseguimos uma melhoria significativa em múltiplas áreas nos últimos quatro anos, o que só foi possível com o empenho de toda a academia”, enfatiza.

A Universidade de Coimbra passa, assim, a ser primeira universidade portuguesa a integrar o grupo restrito das universidades mundiais que detêm esta classificação da QS Stars, tendo superado com distinção a rigorosa auditoria externa a que foi sujeita.

A promoção de um ensino e investigação de excelência, a aposta na internacionalização, o desenvolvimento das instalações desportivas, a promoção da ação social e o estabelecimento de parcerias sólidas com a indústria, entre outros, são fatores que muito contribuíram para a classificação agora obtida.

O QS Stars, um sistema de classificação das instituições de ensino superior complementar aos rankings universitários mais tradicionais, tem como objetivo avaliar as instituições nas suas grandes áreas de atuação, desde o ensino à investigação, passando pela terceira missão.

Os resultados traduzem-se na atribuição de pontos que correspondem a estrelas. Para cada uma das áreas e para o global, as instituições de ensino superior podem obter de uma a cinco estrelas.

