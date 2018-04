Motores Úm último olhar à Volta à Córsega Por

Sebastien Ogier soma e segue, com um triunfo na Volta à Córsega que não mereceu contestação.

A concorrência ao Campeão do Mundo só se fez ‘sentir’ no primeiro dia desta que foi a primeira prova do WRC 2018 em pisos de asfalto, pelo que o interesse passou a residir na discussão dos restantes lugares do pódio. Nada que evitasse que Ogier a saísse da ilha do Mediterrâneo com a terceira vitória da época e 17 pontos de vantagem sobre Thierry Neuville na frente do campeonato.

Todos esses momentos condensados num conjunto de imagens que vale a pena recordar em pouco mais de dois minutos.