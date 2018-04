Motores Um “sonho tornado realidade” para Filipe Albuquerque Por

A esperança de um triunfo em Long Each, na terceira prova do IMSA Sportscar, que Filipe Albuquerque tinha provou ter fundamento, depois da vitória alcançada sábado no traçado urbano do sul da califórnia.

Dividindo mais uma vez a condução do Cadillac DPi # 5 da Action Express com João Barbosa, o piloto de Coimbra fez esquecer que a equipa partiu da quinta posição. Pois um forte turno de condução do piloto do Porto, uma boa estratégia, e o forte ritmo imprimido por Albuquerque acabaram por fazer a diferença.

“Foi uma corrida espectacular. Estou muito contente por correr a primeira vez em Long Beach e conseguir vencer. É um sonho tornado realidade, esta pista sempre fez parte do meu imaginário. Não há palavras para descrever mais esta sensação única”, começou por referir Filipe.

Numa corrida de 100 minutos não havia muita margem para errar, a dupla portuguesa não errou, com Filipe Albuquerque a conseguir suster muito bem a forte pressão exercida no final da prova por Ryan Dalziel.

“Quando entrei em pista o carro estava com um excelente andamento, percebi que estava mais rápido que os meus adversários. Após a paragem nas boxes cheguei a primeiro. Daí em diante foi sempre a ganhar terreno e depois a gerir o andamento. Foi difícil manter a concentração”, conta o piloto de Coimbra.

“Num circuito como este as paredes estão muito próximas e o mínimo erro pode ditar o fim. Dei o meu melhor e quando vi a bandeira xadrez foi uma explosão de alegria. A equipa fez um trabalho excepcional: o Cadillac estava espectacular. Regressamos ao primeiro lugar do Campeonato. Não poderíamos querer mais”, concluiu Filipe Albuquerque, que agora começa a pensar na próxima prova do campeonato, a 4 a 6 de Maio em Mid-Ohio.