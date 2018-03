Motores Um Rali dos Açores para recordar Por

A 53ª edição do Rali dos Açores foi tudo o que se esperava e ainda mais. E embora as condições climatéricas nem sempre ajudassem o espetáculo foi sempre ‘mimado’ com as magníficas paisagens da ilha de São Miguel.

Deportivamente Alexey Lukyanuk conseguiu aquilo que nunca lograra na prova açoriada do Campeonato da Europa; um rali sem problemas. Para tal cometeu menos erros, colocando algum ‘travão’ à sua habitual impulsividade. A réplica dada por Ricardo Moura só valorizou o triunfo do russo, enquanto o último lugar do pódio de Bruno Magalhães se deveu bastante às dificuldades sentidas no primeiro dia.

Mas fiquemos com alguns dos momentos do vencedor da prova.