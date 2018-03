Motores Um primeiro dia “nem bom nem mau” para Bruno Magalhães Por

Foi por demais evidente que o começo do Rali dos Açores não correu como Bruno Magalhães desejava.

O Vice-Campeão da Europa foi para São Miguel ciente do desafio que tinha pela frente mas também com a ‘bagagem’ de quem já venceu a prova do Grupo Desportivo Comercial, assumindo que queria, pelo menos, lutar pela vitória. Pelo que a quarta posição de Bruno Magalhães e Hugo Magalhães, ainda que a escassos segundos da liderança, não o satisfez plenamente.

“Não foi nem bom, nem mau. Foi possível. Não tínhamos o melhor acerto e perdemos bastante tempo na segunda classificativa, que tinha bastante areia. Vamos fazer ajustes no ‘set-up. O dia será mais longo e estou certo que vamos conseguir melhorar. É esse o objetivo”, referiu Bruno Magalhães após a primeira etapa-

A ideia para o segundo dia de prova foi recuperar posições e impor um ritmo mais forte, sendo que esta sexta-feira é composta por seis especiais de classificação.