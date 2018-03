Motores Um pequeno milagre de Billy Monger Por

Depois de ter visto ambas as pernas amputadas após um grande acidente numa prova da Fórmula 4 britânica no ano passado, Billy Monger regressou este fim de semana à pista. E foi bem sucedido.

Com apenas 17 anos, Monger foi convidado pela equipa Carlin para disputar a prova do Campeonato Britânico de Fórmula 3 em Oulton-Park. E desde logo se mostrou à vontade no seu carro, qualificando-se para o quarto lugar da grelha, a somente meio segundo da ‘pole position’.

Na corrida e com a colisão entre dois outros pilotos, Billy Monger foi promovido à terceira posição, onde se manteve até à bandeira de xadrez, apesar de uma forte pressão por parte de Tom Gamble. O jovem piloto provou assim que a sua determinação é enorme, e embora este tenha sido um convite esporádico por parte de Trevor Carlin, há razões para pensar que está apto para voltar à competição.

Convém lembrar que meses depois de ter sofrido o acidente, Monger passou a ser um convidado especial nos circuitos, deslocando-se de cadeira de rodas, tendo inclusivamente sido recebido de forma muito especial no ‘paddock’ da Fórmula 1, onde pôde conviver com o ‘staff’ da Mercedes e do seu ‘amigo’ (e ídolo) Lewis Hamilton.