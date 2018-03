Mundo Um morto e três crianças feridas em acidente com carrossel perto de Lyon Por

Uma pessoa e outras quatro ficaram feridas – entre elas três crianças – na sequência de um acidente num carrossel numa feira perto da cidade de Lyon.

De acordo com fonte municipal local, uma das cadeiras do carrossel soltou-se, tendo provocado o acidente.

A vítima mortal é um adulto que não resistiu aos ferimentos, avançou a mesma fonte, citada pela agência francesa AFP.

As três crianças envolvidas no acidente sofreram ferimentos ligeiros, enquanto os restantes seis ocupantes do carrossel saíram ilesos.

A Gerdarmerie, a polícia militarizada francesa, abriu um inquérito para apurar as causas do acidente.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar