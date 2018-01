Nas Notícias Um morto e sete feridos em acidente com carrinha portuguesa em Espanha Por

Um acidente entre uma carrinha de matrícula portuguesa e um camião romeno fez este domingo, em Salamanca, Espanha, um morto e sete feridos, um dos quais em estado grave.

De acordo com o jornal La Gaceta de Salamanca, o acidente aconteceu pelas 7h45 na Autovia A-62, em direção a Salamanca e Portugal.

A publicação avança que a causa mais provável do acidente terá sido o adormecimento do condutor da carrinha, de nacionalidade portuguesa, tendo embatido de frente com o camião.

As vítimas serão todas portuguesas. Uma delas está em estado grave, sendo que três foram hospitalizadas e outras três apresentam apenas ferimentos ligeiros.

A vítima mortal, avança o jornal, terá sido cuspida da carrinha. O corpo foi encontrado a 300 metros do local do acidente.

Os ocupantes da carrinha não estariam a usar cinto de segurança, suspeitam as autoridades espanholas.

