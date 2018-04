Local Um morto em despiste de autocarro com jovens que regressavam de Espanha Por

Uma pessoa morreu num despiste de autocarro que ocorreu esta tarde no IP2, no concelho de Nisa, distrito de Portalegre, e 48 pessoas ficaram feridas e estão ainda em avaliação, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo disse fonte da GNR de Portalegre à Lusa, o autocarro seguia com 48 passageiros e um condutor.

O despiste ocorreu no Itinerário Principal 2 (IP2), entre o nó de Arez e a Barragem de Fratel. O trânsito nesta zona está cortado nos dois sentidos.

De acordo com a página oficial da Proteção Civil, o acidente ocorreu pelas 17:56, na freguesia de Arez e Amieira do Tejo, concelho de Nisa, e no local estão 41 veículos, 100 operacionais e um meio aéreo.

16 PARTILHAS Partilhar Tweetar