Desporto “Sou um monstro inteligente”, admite Fejsa Por

Campeão de forma consecutiva há nove temporadas, Ljubomir Fejsa define-se como um “monstro inteligente” e explica qual a receita para este invulgar recorde.

“O meu segredo é trabalhar muito. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. É o mais importante”, salientou o médio, em declarações à Benfica TV.

O sérvio, recorde-se, há nove temporadas que festeja o título em clubes diferentes.

Começou no Partizan, na Sérvia, depois no Olympiacos, na Grécia, e nas últimas temporadas a festa tem sido ao serviço do Benfica.

Nesta temporada, Fejsa soma 22 presenças em 27 jornadas no campeonato e espera continuar com este ritmo.

“Está a ser uma época muito boa, mas ainda não acabou. Para mim é muito importante jogar. Quando jogo sou muito feliz, e espero continuar assim até ao fim.”

Convidado a encontrar palavras que o definam, Fejsa declara-se um “monstro”.

“Monstro, sim. Sou um Monstro. E inteligente. Também sou um Muro. Se tivesse de escolher dois ou três, eram esses.”

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar