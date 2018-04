Mundo Um ferido em novo tiroteio numa escola dos EUA (com vídeo) Por

A Escola Secundária Forest, em Ocala, na Florida (EUA), foi hoje palco de mais um tiroteio. Um aluno ficou ferido, no tornozelo. O suspeito, também estudante naquele estabelecimento, foi detido.

O incidente ocorreu na véspera da escola participar numa marcha nacional contra a violência nas escolas, que coincide com o 19.º aniversário do massacre de Columbine, no qual morreram 13 pessoas.

Este foi o 20.º tiroteio em escolas dos EUA só em 2018.

De acordo com o gabinete do xerife do condado de Marion, foi registada apenas uma vítima, um aluno que ficou ferido no tornozelo e foi assistido no local.

A escola foi de imediato evacuada, com os jovens a serem encaminhados para uma igreja, numa rua ao sul da secundária.

Os outros estabelecimentos de ensino na região foram colocados sob alerta amarelo, uma medida de precaução.

O Ocala Star-Banner cita o pai de uma testemunha, não identificada, para adiantar que o atirador, também aluno naquela escola, parou num corredor e disparou contra a porta de uma sala de aulas (que estava fechada), deixando cair a arma e pondo-se em fuga.





