Fórmula 1 Um excelente resultado para Fernando Alonso ajudado por “condições favoráveis” Por

No Grande Prémio da Austrália a McLaren confirmou a sua grande evolução relativamente ao passado recente, ao terminar com ambos os MCL33 nos pontos.

A quinta posição obtida por Fernando Alonso em Melbourne também mostrou a diferença que faz o motor Renault no ‘dorso’ do monolugar de Woking, que possui um bom chassis e tem uma grande margem de progressão. O Bicampeão do Mundo acredita que no futuro o objetivo é alcançar a Red Bull e poder discutir pódios numa base regular.

Alonso está ciente que para já a realidade ainda é bem diferente: “Claro que tivemos sorte com o abandono dos dois Haas. O problema de Carlos Sainz Jr na curva nove, e depois consegui passar Verstappen que foi atrasado pelo andamento do ‘safety car”.

“Diria que quatro posições foram ganhos graças a condições favoráveis, mas não cometemos qualquer erro e capitalizamos tudo o que foi possível. Foi um trabalho perfeito da equipa. Não maximizamos o potencial nem extraímos tudo do nosso conjunto. Isso deverá suceder no futuro”, rematou Alonso.