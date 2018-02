Fórmula 1 Um dia de testes perdido devido ao mau tempo Por

A tempestade de inverno que afeta grande parte da Europa chegou a Barcelona e ao Circuito da Catalunha, afetando os testes de pré-temporada que ali decorrem.

Baixas temperaturas, que levaram mesmo à acumulação de neve e gelo junto à pista, levam a que a sessão de ensaios de terça-feira, segundo dia de testes de pré-temporada de Fórmula 1, fosse mesmo uma jornada de trabalho perdida. Isto porque os responsáveis pelo campeonato já garantiram que não será compensado com o prolongamento da semana de testes.

As equipas começaram a discutir o problema já na segunda-feira, quando se aperceberam das previsões meteorológicas, uma vez que se esperavam temperaturas entre os 2 e os 3 graus positivos para este terceiro dia de ensaios. Mas prolongar os testes até sexta-feira foi descartado.

“Aquilo não era guiar”, comentou Sebastian Vettel, enquanto Carlos Sainz Jr referiu: “Nunca antes tinha visto bandeiras amarelas por causa da neve. Não podemos falar de um verdadeiro dia de testes”. Para Valtteri Bottas foi o dia mais frio em que alguma vez tripulou um F1.

Claire Williams também se queixou que a perda de um dia de testes é algo que vai ter impacto: “Acho que todas as outras equipas apoiam a extensão da pista, pois alugamos a pista e este era um dia importante para nós. Se houver unanimidade na decisão talvez possamos encontrar um compromisso para um dia extra na próxima semana. Isto não é o Bahrain. Há uma preocupação e precisamos de discutir com o grupo de estratégia onde deveríamos ter testes no próximo ano”.