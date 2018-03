Desporto “Se um clube me despedir, vou ter pena deles”, diz Carlos Carvalhal Por

Carlos Carvalhal concedeu uma entrevista ao Daily Mirror, de Inglaterra, onde reconheceu a sua experiência, qualidade e ambição. Traçou comparações com Mourinho, por quem confessou a admiração e sublinhou a sua importância para Portugal.

“Se um clube me despedir, vou ter pena deles na manhã seguinte porque perderam um bom treinador”. É desta forma, confiante e auto-crítica que Carlos Carvalhal dá o mote para uma entrevista sincera ao Daily Mirror, de Inglaterra.

O técnico do momento em terras de Sua Majestade, que já tirou o Swansea dos lugares de despromoção, admitiu ainda que tem um forte conhecimento “tanto na teoria, como na prática” e que se sente “pronto para tudo” dada a “experiência” que tem.

Carvalhal assumiu o comando técnico dos ‘swans’ em dezembro, quando o clube ocupava a última posição da tabela. Agora, o Swansea é 14.º e vai defrontar, na próxima jornada, o Manchester United, comandado por José Mourinho, que Carlos Carvalhal conhece bem.

“Tento aprender com os melhores. Ele tem uma grande auto-confiança, como eu. Isso é preciso. Mas ele tem uma personalidade completamente diferente da minha. Gosta de confronto. Gosta de lutar com as pessoas. E é muito bom quando luta”, reconheceu.

Já sobre si próprio, Carvalhal prefere manter-se “afastado da luta”, sublinhando que gosta “de ganhar, mas, se alguém tentar lutar” com ele, vai perceber “que estão a lutar consigo próprios”.

Ainda sobre o seu próximo adversário na Premier League, Carvalhal considera que o ‘Special One’ foi importante para a mudança de ‘mentalidade’ em Portugal.

“A imagem dos portugueses no estrangeiro não é a mesma antes e depois de Mourinho. Antes dele, a geração de gente mais jovem estava a sair. Emigravam para França, Alemanha e Brasil. Mas saíam para trabalhos primários – para limpar, para construir casas ou restaurantes. Era a imagem de Portugal. Mas Mourinho chegou e era moderno, tinha sucesso, falava bem e tinha confiança. Agora, 90 por cento de quem tem 25 anos fala inglês e temos doutores, arquitetos e engenheiros fantásticos”, disse.

Carvalhal soma 10 jogos para a Liga Inglesa à frente do Swansea, tendo somado cinco triunfos, duas derrotas e três empates. Destacam-se as vitórias sobre o Arsenal e o Liverpool, bem como a descontração fora dos relvados e as peripécias na sala de conferências.

