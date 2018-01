Nas Redes Mais um capítulo da ‘guerra’ entre youtubers e radialistas Por

A radialista Joana Marques dedicou uma rubrica a Tiagovski, na Antena 3, onde ridiculariza o youtuber. Este não gostou reagir. Veja o vídeo.

‘Video Killed the Radio Star’. O tema dos The Buggles entra numa nova era, mas subverte-se. Desta vez, são as estrelas da rádio que lançam um ataque aos youtubers, essas estrelas do vídeo que, goste-se ou não, conquistaram um espaço na plataforma da Google.

Primeiro foi Nuno Markl, que apontou uma ideia transmitida por Wuant. “O problema apresentado: ‘quando a tua mãe te acorda de manhã para ir para a escola’. Solução apresentada: ‘Manda-a para o c****’. Era só isto”, citou Markl, manifestando preocupação pelo fenómeno e pelo facto de este tipo de conteúdo estar acessível a crianças.

Seguiu-se Ana Galvão, que também criticou a forma como estes jovens comunicam. “Um grupo de youtubers gravam vídeos sem parar, que têm fãs aos molhos, e que, todos os dias, apresentam ao mundo conteúdo falado em mau português, cheio de palavrões, obscenidades, apelo a insultar os pais, e ainda, desafios para as crianças serem rebeldes na escola. Incrível”, realçou.

“Há uma pandilha de tipos (chamados de influenciadores) que dizem as maiores das barbaridades, de fazer ruborizar o mais bravo dos adultos, e ninguém parece importar-se. Não entendo. O que está a falhar?”, questiona, referindo-se, claro está, aos youtubers.

E o que são os youtubers, segundo Ana Galvão? “Crianças com muito dinheiro, que insultam a mamã, que falam mal e que acham a escola algo indesejado, os professores uma seca! E isto é gravíssimo. Gravíssimo porque nos atinge a todos, gravíssimo porque influencia os nossos filhos”.

Agora, surge outra radialista a tocar no tema. Na Antena 3, Joana Marques escolheu outro tipo de abordagem, mais humorística, onde ridiculariza um dos youtubers portugueses mais conhecidos: Tiagovski.

Veja o vídeo:

A resposta não tardou. E representa mais um capítulo desta ‘guerra’ – com todas as aspas – entre algumas figuras da rádio e os youtubers. Nuno Markl rejeita a expressão, mas existe, sem a menor dúvida, um clima de ataque e contra-ataque.

Veja a reação de Tiagosvki:

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar