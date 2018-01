Cultura Um ano de pizzas grátis para guarda-redes do Fleetwood Por

Ao manter a baliza a zeros frente ao Leicester, a contar para a Taça de Inglaterra, Chris Neal foi presentado com um ano de pizzas grátis por um dos patrocinadores do clube.

O guarda-redes do Fleetwood, do terceiro escalão do futebol inglês, terá direito a um ano de pizzas grátis, cortesia de um dos patrocinadores do clube, a pizzeria Papa John.

Ao ter mantido a baliza inviolada – o jogo terminou sem golos – Chris Neal terá dado ao gerente do estabelecimento a uma valente dor de cabeça.

“Não sei se o gerente (da Papa John) vai ficar satisfeito, mas eu estou muito feliz”, confessou o guarda-redes, no twitter oficial do clube.

