UEFA com a palavra final para a segunda parte do Estoril – FC Porto

A segunda parte do jogo entre Estoril e FC Porto, ontem interrompido durante o intervalo, foi marcada para o dia 21 de fevereiro, mas… à condição. É que há jogos europeus nessa data e a UEFA tem de se pronunciar.

O esclarecimento sobre esta situação foi feito pela SAD estorilista, num comunicado divulgado há minutos.

“O jogo Estoril Praia-FC Porto (…) será retomado dia 21 de fevereiro, com hora prevista para as 18h00, sendo esta uma possibilidade que carece de validação final da UEFA, dada a existência de jogos das competições europeias nesse dia”.

Ainda no mesmo texto, o Estoril salientou que a data foi decidida num acordo entre a Liga e os dois clubes, após uma reunião no Estádio António Coimbra da Mota, o mesmo da bancada com fissuras.

