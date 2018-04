Insólito UEFA engana-se e troca nome a Jorge Jesus Por

A UEFA, que é responsável pelo grafismo e colocação de todo o tipo de informações que os operadores de televisão transmitem durante as partidas europeias, cometeu um lapso, nesta quinta-feira, ao trocar o nome ao treinador do Sporting. Em vez de Jorge Jesus apareceu Gabriel Jesus.

Ainda antes do apito inicial, numa altura em que eram apresentados os suplentes de Atlético de Madrid e Sporting, a UEFA lançou o grafismo com os nomes, os números e até os que estavam em risco de falharem a segunda mão, por estarem ‘à bica’ com amarelos.

Só que no local reservado aos treinadores, a UEFA colocou mal o nome do treinador do Sporting.

Em vez de Jorge Jesus apareceu Gabriel Jesus, que alinha atualmente no Manchester City, tendo até alinhado numa outra competição da UEFA, a Liga dos Campeões, na quarta-feira.

O lapso rapidamente se tornou viral nas redes sociais gerando algumas piadas.

