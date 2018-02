Nas Notícias UE contribui com 10 milhões de euros para Portugal acolher refugiados Por

De acordo com revelações de fonte do Ministério da Administração Interna, a União Europeia (UE) vai contribuir com 10,2 milhões de euros para o programa de reinstalação de refugiados em Portugal.

Segundo a agência Lusa, a Comissão Europeia aprovou no passado dia 22 a contribuição da União Europeia, na sequência “da disponibilidade manifestada por Portugal para receber 1010 refugiados”.

Esta contribuição tem como objetivo reforçar financeiramente o Programa Nacional do Fundo para o Asilo, Migração e Integração, descrito como o “instrumento financeiro que permite a implementação, a nível nacional, do Sistema Europeu Comum de Asilo e o desenvolvimento de estratégias de integração aos níveis local e regional”.

Entre o final deste ano e o início de 2019, Portugal vai acolher mais 1010 refugiados no âmbito do Programa de Reinstalação de Refugiados do Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

Estes 1010 refugiados juntar-se-ão, assim, aos 1700 que já se encontram no país no âmbito do acordo entre a UE e a Turquia e ao abrigo do Programa de Recolocação da União Europeia.

