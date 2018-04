Motores Tudo a postos para o ‘aperitivo’ do Campeonato do Mundo de Resistência Por

Com um calendário bastante modificado, uma vez que se inicia em 2018 e só terminará no próximo ano, o Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) prepara-se em Paul Ricard.

O moderno circuito do Castellet vai receber dentro de duas semanas a ‘caravana’ do FIA WEC com a promessa de intensa competição. Isto apesar da saída da Porsche da categoria principal, onde a Toyota tem a ‘companhia’ de várias formações privadas, que continuam a monopolizar a classe LMP2, como as equipas oficiais o fazem em GTE Pro, onde a Ferrari vai iniciar a defesa do título conquistado em 2017.

Para já fica este ‘teaser’ da nova ‘super temporada’ do WEC.