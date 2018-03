Nacional Tinha tudo para ser uma foto normal de Oceana Basílio mas… Por

Oceana Basílio tem dado que falar nas redes sociais, nas últimas horas, por causa de uma foto onde a atriz aparece de calções curtos e agachada a pintar um quadro.

No registo partilhado por Oceana na rede social Instagram, a atriz mostra-se de costas, em calções e com umas meias, enquanto segura no pincel.

A foto até tinha tudo para ser um publicação normal.

A verdade é que não e já se tornou num caso viral.

Rapidamente o registo serviu para elogios vários à forma física e ao gosto pela pintura, por um lado, mas também algumas considerações mais ou menos atrevidas.

Alguns dos seguidores da atriz mostram-se ainda preocupados com a posição do cavalete, que poderá prejudicar a coluna de Oceana Basílio.

Oceana Basílio tem 39 anos e, atualmente, desempenha o papel de Diana Bastos na novela ‘Paixão’, da SIC.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar