Mundo Trump e Kim Jong-un vão ter encontro histórico Por

O presidente dos EUA e o líder da Coreia do Norte devem ter um encontro, em maio, de acordo com o que adianta o diretor nacional de segurança da Coreia do Sul.

Se tiver lugar o encontro entre Donald Trump e Kim Jong-un, então será histórico.

De visita à Casa Branca, o chefe de segurança da Coreia do Sul disse ainda ter a garantia dos norte-coreanos de que vão travar testes nucleares.

“Kim Jong Un garantiu que a Coreia do Norte vai travar novos testes nucleares ou com mísseis balísticos.”

A Casa Branca não adianta datas nem locais para que este encontro.

“Ele vai aceitar o convite para se encontrar com Kim Jong Un num local e numa data a determinar”, revela a administração Trump.

Apesar deste encontro que está no horizonte, os EUA dizem que “todas as sanções e a máxima pressão devem manter-se” em relação à Coreia do Norte.

Porém, a administração norte-americana faz saber que aguarda com ansiedade a “desnuclearização da Coreia do Norte”.

