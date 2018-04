EUA Trump evocou “três ou quatro datas” possíveis para encontro com Kim Jong-un Por

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse hoje existirem “três ou quatro datas” possíveis para o seu encontro com o dirigente norte-coreano Kim Jong-un, previsto para as próximas semanas, e confirmou estarem a ser analisados cinco locais.

Trump tinha indicado que a cimeira com Kim poderia realizar-se no final de maio ou início de junho.

“Temos uma decisão a tomar, temos três ou quatro datas”, declarou Trump à Fox News, na véspera da histórica cimeira entre Kim Jong-un e o Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, na linha de demarcação militar que divide a península.

Interrogado sobre as suas expetativas de encontrar o homem que já qualificou de “rocket man (homem foguete)”, numa alusão aos mísseis lançados por Pyongyang, Trump respondeu de modo ambíguo.

“É possível que eu abandone rapidamente a discussão com respeito ou talvez mesmo que o encontro não se realize, quem sabe?”, disse, adiantando: “O que posso dizer-vos é que eles querem que ele se realize”.

Sobre a recente visita secreta a Pyongyang do chefe da CIA Mike Pompeo, Trump assegurou existirem “fotografias incríveis” do encontro daquele com o líder norte-coreano.

“Não era suposto ele encontrar-se com Kim Jong-un (…) foi organizado quando ele (Pompeo) já lá estava”, explicou, precisando que os dois falaram durante “mais de uma hora”.

Mike Pompeo deverá ser confirmado hoje pelo Senado como chefe da diplomacia norte-americana, sucedendo a Rex Tillerson, demitido por Donald Trump.

