Mundo Trump demite secretário de Estado Por

Donald Trump demitiu o seu secretário de Estado, Rex Tillerson, que desempenhava um dos cargos mais importantes na administração norte-americana (visto como o número dois na presidência).

Tillerson será rendido pelo atual director da CIA, Mike Pompeo, enquanto que os serviços secretos passam, pela primeira vez, a ter a chefia de uma mulher – Gina Haspel.

Trump anunciou a saída através da rede social Twitter, local que aproveitou para deixar um agradecimento a Rex Tillerson pelos “seus serviços”.

“Mike Pompeo, diretor da CIA, vai ser o nosso novo secretário de Estado. Ele vai fazer um trabalho fantástico! Obrigado a Rex Tillerson pelos seus serviços! Gina Haspel vai ser a nova diretora da CIA e a primeira mulher a ser escolhida. Parabéns a todos!”.

No último final de semana, Rex Tillerson tinha cancelado diversas atividades diplomáticas.

Na altura, a administração norte-americana revelou que o cancelamento se devia a questões de saúde.

Nos corredores da política há alguns dias que já se falava, porém, do desconforto entre Trump e o seu número dois devido ao facto do presidente norte-americano ter aceite um encontro com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar