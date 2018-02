EUA Trump defende que professores armados preveniriam tiroteios Por

O presidente norte-americano recorreu ao twitter, esta sexta-feira, para sublinhar a intenção de ‘armar’ os professores de forma a prevenir os tiroteios nas escolas. A medida “solucionaria o problema instantaneamente”, sublinha.

Donald Trump utilizou as redes para dar conta de uma medida afastaria “os covardes responsáveis pelos tiroteios”.

O presidente norte-americano defendeu a ideia de de que “altamente treinados, adeptos de armas, professores/instutores solucionariam o problema instantaneamente, antes da polícia chegar”.

Esta “grande dissuasão” referida por Trump está a provocar uma enorme polémica nos Estados Unidos, um país que se tem divido em sobre a forma mais razoável de combater os massacres que envolvem armas de fogo.

A posição do presidente norte-americano surge após ter sido revelado que o delegado policial que estava de serviço na escola da Florida onde 17 pessoas morreram não encontrou no edifício, tendo ficado no exterior durante cerca de quatro minutos.

A situação foi exposta pelo xerife do condado, Scott Israel, que anunciou também a apresentação da demissão do mesmo delegado, depois de ter sido suspenso sem direito a vencimento.

Os Estados Unidos vivem sob uma onda de contestação e polémica em torno da livre circulação de armas, depois de a 14 de fevereiro Nikolas Cruz, de 19 anos, ter morto 17 pessoas numa numa escola da Florida.

