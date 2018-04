Nas Notícias Trump convida Putin para cimeira presidencial Por

Donald Trump, Presidente dos EUA, convidou o homólogo russo, Vladimir Putin, para um encontro bilateral, a ter lugar na Casa Branca, revelou o Kremlin.

Yuri Ushakov, conselheiro do Presidente russo, explicou que a proposta foi feita quando os dois líderes conversaram por telefone, a 20 de março.

“Durante a conversa, foi o próprio Trump que propôs um encontro”, garantiu Ushakov, citado pela imprensa russa.

A proposta do chefe de Estado norte-americano surge num momento de reacendimento da ‘Guerra Fria’, devido ao caso Skripal.

O conselheiro de Putin admitiu, ao divulgar a conversa, que “relações bilaterais se deterioraram mais uma vez”.

Antes deste anúncio, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Lavrov, insinuou que o ex-expião russo terá sido envenenado pelo Reino Unido (que tem acusado a Rússia de estar por detrás do incidente), no sentido de desviar as atenções do Brexit.

Serguei Skripal, ex-espião duplo de origem russa, de 66 anos, e a sua filha Yulia, de 33 anos, foram encontrados inconscientes a 4 de março em Salisbury, no sul de Inglaterra, após terem sido envenenados com um componente químico que ataca o sistema nervoso.

Os EUA foram dos primeiros países ocidentais a anunciar (e depois a concretizar) a expulsão de diplomatas russos, na sequência da medida tomada pelos britânicos.

Segundo a contabilização da agência de notícias AFP, já foram expulsos de vários países ocidentais cerca de 300 diplomatas russos.

