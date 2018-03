EUA Trump assegura que construção do muro vai começar “de imediato” Por

Após a aprovação do congresso para os 1600 milhões de dólares para a obra, Donald Trump assegurou que a construção do muro na fronteira com o México vai começar de imediato.

“Pode fazer-se muito com os 1600 milhões de dólares concedidos para construir e reparar o muro fronteiriço. É só um montante inicial. O trabalho vai começar de imediato”, escreveu o presidente norte-americano no Twitter.

Na passada sexta-feira, o congresso aprovou um projeto orçamental de 1,3 biliões de dólares para o ano de 2018, do qual faz parte uma verba para a construção do muro com o México.

Apesar do valor de 1600 milhões de dólares atribuídos, esse valor está ainda longe dos 25 mil milhões pedidos por Trump, o que não incomoda o presidente norte-americano, confiante de que o “resto do dinheiro virá”, como afirmou.

A verba de 1600 milhões de dólares, contudo, prevê também a renovação de estruturas já existentes entre San Diego, na Califórnia, e Tijuana, no México.

Também através do Twitter, Donald Trump escreveu que a construção do muro – a sua grande promessa eleitoral – diz respeito à defesa nacional, “com drogas e combatentes a entrarem” nos Estados Unidos.

Much can be done with the $1.6 Billion given to building and fixing the border wall. It is just a down payment. Work will start immediately. The rest of the money will come – and remember DACA, the Democrats abandoned you (but we will not)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de março de 2018

Because of the $700 & $716 Billion Dollars gotten to rebuild our Military, many jobs are created and our Military is again rich. Building a great Border Wall, with drugs (poison) and enemy combatants pouring into our Country, is all about National Defense. Build WALL through M! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de março de 2018

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar