Motociclismo Troféu Yamaha com recorde de participantes

Pegões foi o ‘palco’ do arranque da 15ª edição do Troféu Yamaha, que registou um recorde de participantes, registando à partida 235 pilotos distribuídos por 19 classes.

A jornada ribatejana foi um testemunho da grande vitalidade da iniciativa apoiada pela Yamaha Portugal, abrilhantada com a presença de grandes nomes todo todo-o-terreno, enduro e motocross portugueses, como foi o caso de Luís Oliveira, Sebastian Buhler ou Luís Correia.

Buhler esteve em destaque na competição de motos, como também esteve João Vale, que se impôs entre os Quad. Mas nas competições para os mais pequenos também houve emoção, com o destaque a ir para os irmãos Duarte e Filipe Filipe nas corridas de Infantis e Iniciados Moto.

Da mesma forma sobressaiu o número de senhoras, com um grande crescimento no número de presenças, que atingiram as 16, e onde a jovem Maria Milheiro foi quem mais se destacou ao impor-se na corrida de iniciados moto, apesar de ter visto o motor da sua moto ‘calar-se’ em plena grelha de partida, fazendo-a arrancar de último, vindo a ser terceira.

O Troféu Yamaha rossegue no próximo dia 31 de março em Alpiarça, mantendo a competição da marca dos três diapasões pela planície ribatejana.