Motociclismo Troféu Yamaha com corridas animadas em Alpiarça Por

A 15ª edição do Troféu Yamaha prosseguiu com a realização da segunda etapa, em Apliarça, numa jornada que registou provas animadas e um novo recorde de participação feminina.

O traçado ribatejano viu o piso ser consolidado pela chuva que caiu na véspera, e o bom tempo permitiu que a prova se desenrolasse sem problemas, coom Salvador Sampaio a levar a melhor nos Iniciados, liderando um pódio que foi completado por Vasco Salgado e Filipe Filipe. Entre as senhoras o destaque vai para a jovem Maria Milheiro, que conquistou a quinta posição entre 30 participantes.

Na categoria Fun Moto4 viveu-se um duelo animado entre Tiago Ferreira e Alexandre Batista, que terminaram superados por menos de meio segundo, enquanto Simão Almeida se impôs entre os iniciados Moto 4.

José Fidalgo e Afonso Froufe disputaram até ao final o primeiro posto entre as YZ85, terminando separados por pouco mais de seis décimas de segundo, enquanto Martin Rodrigues venceu nas Fun Bike TTR 125 e Pedro Flores nas Clássicas Enduro.

Já na competição dedicada aos mais novos o destaque vai para as vitórias de Duarte Filipe e de Bárbara Nunes, que foi a melhor das meninas. Nos Quad João Teotónio e Dalila Nascimento fizeram uma corrida solitária.

Luís Oliveira venceu entre os pilotos oficiais das motos, naquela que foi a penúltima corrida da segunda jornada do 15º Troféu Yamaha, enquanto piloto da ‘casa’, João Duarte, travou aceso duelo com Luís Carreira e levou a melhor entre as muitas YZ250F, terminando separados por apenas segundo e meio.

Entre os pilotos oficiais dos quads o melhor foi Ricardo Sousa, enquanto o seu primo Rui Sousa se impôs entre os veteranos. Nas 450 o triunfo foi Tomás Paulo, sendo que Nelson Raposo venceu nas 700.