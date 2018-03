Motociclismo Troféu Yamaha arranca em Pegões Por

Está de regresso aquele que é o mais antigo troféu de todo-o-terreno em Portugal, o Troféu Yamaha, cuja 15ª edição arranca já dia 4 de março em Pegões,

Mais uma vez a jornada ribatejana marca o começo de um calendário que ainda inclui Alpiarça, Évora, Rio Maior e Nazaré, que é a grande novidade deste ano. Mas a marca dos três diapasões aposta em melhorar as condições dos participantes.

“Este ano, para podermos continuar a promover esta coesão construímos um novo site do Troféu Yamaha tornando-o mais intuitivo, fácil de consultar e oferece uma grande simplicidade no que concerne as inscrições. Desta forma os participantes têm maior acesso à informação e de forma confortável podem assegurar antecipadamente a sua inscrição”, revelou Luís Figueiredo, Marketing Manager (PV) da Yamaha Portugal.

A prova de Pegões será realizada no mesmo traçado de 2016 e 2017 que mais uma vez promete um grande dia de corridas adequadas aos vários níveis de pilotagem.