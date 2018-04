Motores Triunfos divididos em Marraquexe mas Tarquini na liderança do WTCR Por

Após a vitória na corrida de sábado, Gabriele Tarquini fechou a primeira jornada da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) em Marraquexe com novo êxito na segunda corrida de domingo, o que lhe dá a liderança da tabela classificativa após a prova marroquina.

No primeiro confronto deste domingo foi Jean-Karl Vernay quem soube capitalizar um excelente arranque da segunda posição da grelha de partida para assumir o comando na largada e não mais o perder até final, enquanto Pepe Oriola falhou o arranque e viu-se surpreendido por Mehdi Bennani.

Para gáudio do público local o piloto marroquino terminaria a corrida na segunda posição, com Oriola a fechar o pódio, num confronto que o Robert Huff não terminou, depois de um furo quando seguia na quinta posição. Isso permitiu a subida de Thed Bjork ao top cinco, logo atrás de Yann Erhlacher.

Já a terceira corrida do fim de semana veria Gabriele Tarquini repetir a boa largada da véspera aproveitando a ‘pole position’, destacando-se novamente de Bjork, que o seguiu como uma ‘sombra’ até quatro voltas do final. Nessa altura o Campeão do Mundo teve um problema no seu Hyundai i30 N TCR e isso permitiu ao seu companheiro de equipa, Yvan Muller, subir à segunda posição em que terminaria.

Classificação

Corrida 2

1º Jean-Karl Vernay (Audi) 20 voltas

2º Mehdi Bennani (Volkswagen) + 0,890s

3º Pepe Oriola (Cupra) + 3,270s

4º Yann Erlacher (Honda) + 3,631s

5º Thed Bjork (Hyundai) + 6,570s

Corrida 3

1ºGabriele Tarquini (Hyundai) 23 voltas

2º Yvan Muller (Hyundai) + 2,524s

3º Thed Bjork (Hyundai) + 2,922s

4º Yann Erlacher (Honda) + 4,645s

5º Norbert Michelisz (Hyundai) + 5,937s