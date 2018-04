Motores Triunfo saboroso de Nuno Batista e Pedro Marreiros em Valência Por

Parte importante da ‘ofensiva’ da Veloso Motorsport no Campeonato de Espanha de Resistência (CER-GT), Nuno Batista e Pedro Marreiros conseguiram um importante triunfo na jornada inaugural da competição, que teve lugar no Circuirto Ricardo Tormo, em Valência.

A dupla do Porsche 911 GT3 não teve um fim de semana fácil, pois problemas nos treinos, quando se partiu o diferencial do carro, acabaram por condicionar a sua prestação. Isso foi ultrapassado, mas nem por isso a corrida foi mais fácil. Fazer com que o material resistisse e progredir na classificação foi a prioridade, com Pedro Marreiros a conseguir subir de 52º para 15º antes de passar os comandos do Porsche a Nuno Batista.

“Apesar de ter tanto pneus, como discos, como pastilhas de travão novos e por ‘acamar’, – algo que não conseguimos fazer nos treinos -, a prova começou bem para nós. Fiz um bom arranque e com um ritmo rápido, comecei a ganhar lugares sobre lugares para entregar o carro ao Nuno na 15ª posição. Ele fez um bom final de corrida e conseguiu levar o carro à vitória nos GT e com isto conseguimos os nossos objectivos para este início de época, o que nos deixa obviamente satisfeitos”, referiu no final Pedro Marreiros.

Já Nuno Batista salientou a forma como a equipa ultrapassou um fim de semana complicado: “Foi um fim-de-semana muito ‘stressante’ mas que acabou de facto bem e isso deixa-nos felizes por todo o esforço despendido. Ganhar na nossa categoria nos GT era o objctivo que perseguíamos, conseguimos mais do que isso e vencemos nos GT em termos absolutos o que é fantástico. Vamos continuar a dar o máximo para que esta época chegue ao final com um título, penso que as indicações não poderiam ser melhores e por isso a motivação para a próxima prova está ainda mais forte”.