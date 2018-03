Motores Triunfo ‘caído’ do céu para Sebastien Bourdais no arranque da IndyCar Por

Dificilmente a temporada da IndyCar poderia ter um começo mais dramático do que aquele que teve.

Na corrida disputada domingo em St. Petersnurg a vitória sorriu a Sebastien Bourdais, depois de a três voltas do fim Alexander Rossi ter forçado a ultrapassagem a Robert Wickens e ter colidido com o monolugar do canadiano as Schimdt Peterson Motorsports, fazendo entrar em pião e a colidir com o muro que ladeava a pista.

Enquanto Rossi conseguiu continuar em prova e cortar a meta na terceira posição, Wickens, que liderava a corrida, teve de desistir quando tinha a vitória praticamente assegurada e havia dominado o último terço da prova. Bourdais recebeu assim a liderança ‘de bandeja’, repetindo o êxito conseguido em St. Petersburg em 2017, enquanto Graham Rahal, que na altura do embate seguia no quarto posto, foi promovido ao segundo lugar.

James Hinchcliffe e Ryan Hunter-Reay fecharam o top cinco, numa prova marcada por vários incidentes, o primeiro dos quais à 30ª volta, quando o estreante Matheus Leist embateu contra o muro. Cinco voltas depois seria a vez de Takuma Sato e Scott Dixon se envolverem num toque na primeira curva. Altura em que Sebastien Bourdais passou pelo comando.

Mas o facto do francês da Dale Coyne Racing ter montado pneus macios acabou por ser aproveitado por Robert Wickens para assumir a liderança. A última paragem nas boxes acabou por ser favorável ao canadiano, tal como por Alexander Rossi, que deixaram Bourdais para trás.

Contudo as duas últimas neutralizações com ‘Pace Car’ agruparam o pelotão, com Rossi a cometer um erro após a primeira, ao sair em frente numa escapatória. Em nova oportunidade o vencedor das 500 Milhas de Indianápolis tentou a manobra desesperada que acabaria por comprometer a prova de Wickens.

Classificação final

1º Sebastien Bourdais (Dale Coyne) 2h27m48,495s

2º Grahan Rahal (Rahal Letterman) + 0,126s

3º Alexander Rossi (Andretti Autosport) + 0,710s

4º James Hinchcliffe (Schmidt Peterson) + 1,517s

5º Ryan Hunter-Reay (Andretti Autosport) + 1,990s

6º Scott Dixon (Ganassi Racing) + 2,271s

7º Josef Neugarden (Penske) + 3,384s

8º Ed Jones (Ganassi Racing) + 4,299s

9º Marco Andretti (Andretti Autosport) + 4,836s

10º Will Power (Penske) + 6,127s