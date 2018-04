Motores Triunfo Audi na abertura da Blancpain Sprint Cup Por

Steijn Schottorst e Kelvin Van der Linde, aos comandos do Audi R8 LMS # 66 da Attempto Racing chamaram a si a vitória na corrida principal da jornada de abertura da Blancpain Sprint Cup, que teve como palco o circuito de Zolder, na Bélgica.

A dupla holandesa-sulafricana só chegou à liderança após as penalizações com passagem pelas boxes atribuídas ao Audi R8 LMS # 2 da WRT e ao Lamborghni Huracan # 63 da Gasser, depois de Dries Vanthoor ter tido uma saída das boxes irregular, e Christian Engelhart ter realizado também um ‘pit-stop’ não conforme aos regulamentos.

Depois Schottorst só teve de controlar a sua vantagem sobre Michael Meadows, que juntamente com Raffaele Marciello levou o Mercedes AMG GT3 # 88 da AKKA à seegunda posição, enquanto Ezequiel Perez-Compac e Andrea Caldarelli subiram ao último lugar do pódio, depois de terem sido terceiros aos comandos do segundo Lamborghini Huracan da Gasser.

Para Mirko Bortolotti e Christian Engelhart a penalização que os releou para a oitava posição foi um rude golpe, já se tinham imposto na corrida de qualificação, efetuada no sábado, quando se impuseram sobre Dries Vanthoor e Will Stevens, numa prova onde Alex Ribeiras e Christopher Mies foram terceiros classificados com o Audi R8 LMS # 1 da WRT.