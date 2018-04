Desporto Tricampeão do mundo Peter Sagan impõe-se no Paris-Roubaix Por

O ciclista eslovaco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), tricampeão do mundo de estrada, venceu hoje a clássica Paris-Roubaix, em França, ao atacar a mais de 50 quilómetros da meta para vencer a prova pela primeira vez.

Sagan, de 28 anos, impôs-se ao campeão suíço de estrada Silvan Dillier (AG2R La Mondiale), que tinha estado na primeira grande fuga do dia, cumprindo os 257 quilómetros da 106.ª edição da ‘Rainha das clássicas’ em 5:54.06 horas, com o holandês Niki Terpstra (Quick-Step Floors) a fechar o pódio 57 segundos depois.

Para o eslovaco, é o segundo ‘Monumento’ da carreira, depois da Volta a Flandres de 2016, sendo que Sagan é o primeiro campeão do mundo de estrada desde o francês Bernard Hinault, em 1981, a triunfar no ‘Inferno do Norte’, como é conhecida a clássica, caracterizada pelas muitas secções de empedrado (‘pavé’).

