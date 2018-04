EUA Tribunal rejeita pedido para impedir procuradores de analisarem documentos de Cohen Por

Um tribunal de Nova Iorque rejeitou hoje um pedido para impedir que os procuradores pudessem analisar os documentos apreendidos pelo FBI durante buscas aos escritórios do advogado pessoal do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Os documentos foram apreendidos pelo FBI nos escritórios do advogado Michael Cohen e no seu quarto de hotel, no passado dia 09 de abril, como parte de uma investigação sobre alegadas ações do advogado.

Os documentos estariam alegadamente relacionados com os 130 mil dólares alegadamente pagos por Cohen a uma antiga atriz de filmes pornográficos, conhecida como Stormy Daniels, que diz que manteve um caso com o Donald Trump em 2006.

Os advogados de Michael Cohen recorreram à Justiça para impedir que os procuradores examinassem os documentos, o que acabou por ser hoje rejeitado pela juíza Kimba Wood, do tribunal de Nova Iorque.

Entre os materiais que foram apreendidos por agentes do FBI estão documentos e uma cópia do disco rígido do computador do escritório do advogado pessoal de Trump.

