Mundo Tribunal põe Lula mais perto da prisão Por

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) do Brasil negou hoje um recurso apresentado pelo antigo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, votando a favor da execução da pena.

O político foi condenado, no âmbito da operação Triplex, a uma pena de 12 anos e um mês de prisão.

No entanto, os cinco juízes do STJ foram unânimes na rejeição do ‘habeas corpus’ preventivo apresentado por Lula da Silva, que agora fica a aguardar que o Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4) se pronuncie sobre a sentença do caso Lava Jato.

Se for condenado à prisão em segunda instância, o ex-Presidente tem somente mais uma possibilidade de recurso, agora para o Supremo Tribunal Federal.

Recorde-se que o juiz Sérgio Moro, da 13.ª Vara Criminal Federal de Curitiba, tinha condenado Lula da Silva a 9 anos e seis meses de prisão, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

O condenado recorreu e perdeu.

A sentença de Sérgio Moro data de julho de 2017. Em janeiro deste ano, o TRF-4 aumentou a pena para 12 anos e um mês.

Lula da Silva recorreu novamente, voltando a perder.

Esta decisão do STJ é assim a quinta derrota judicial consecutiva para o principal arguido da operação Lava Jato.

