Tribunal condena 36 pessoas à pena de morte por ataques a igrejas no Egito

Um tribunal militar egípcio condenou hoje 36 pessoas à pena de morte por envolvimento em ataques a igrejas no Egito, que provocaram dezenas de mortos, entre 2016 e 2017, segundo os advogados de defesa.

Os advogados disseram que ao todo são 48 as pessoas que estão a ser julgadas por este tribunal militar, por envolvimento em ataques a igrejas coptas no Cairo, Tanta e Alexandria, entre 2016 e 2017, de acordo com a agência de notícias francesa AFP.

Esses ataques, reivindicados pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI), mataram, pelo menos, 80 pessoas.

Os coptas, uma minoria cristã que representa 10 por cento dos 96 milhões de habitantes do país, foram particularmente alvo de ataques do EI nos últimos meses.

O tribunal militar submeteu esta sentença de morte ao grande mufti do Egito, conforme exigido por lei. A opinião desta autoridade religiosa é pedida sempre que uma sentença de morte é pronunciada, mas não é vinculativa para a justiça.

