Três realizadoras brasileiras na Quinzena dos Realizadores em Cannes

As realizadoras brasileiras Beatriz Seigner, Carolina Markowicz e Ivete Lucas vão apresentar os seus novos filmes na Quinzena dos Realizadores em Cannes, que vai decorrer entre 09 e 19 de maio, em paralelo com o festival de cinema.

Sem portugueses escolhidos, a seleção oficial daquele programa, que realiza a 50.ª edição em 2018, foi anunciada hoje, depois de recebidas 1.609 longas e 1.667 curtas-metragens.

O programa da Quinzena dos Realizadores, onde esteve o português Pedro Pinho no ano passado, vai abrir com a nova obra do colombiano Ciro Guerra, com Cristina Gallego, intitulada “Pájaros de Verano”, e encerrar com “Troppa Grazia”, de Gianni Zanasi.

Na seleção conta-se ainda o novo filme de Gaspar Noé, “Climax”, e o mais recente trabalho da norte-americana Debra Granik, de nome “Leave No Trace”, que se sucede a “Despojos de Inverno”, oito anos depois desta última longa-metragem de ficção da realizadora. Também a curta “La Lotta”, de Marco Bellocchio, marca presença na programação.

A longa-metragem “Los Silencios”, com realização e argumento de Beatriz Seigner, tem coprodução brasileira, francesa e colombiana, decorrendo a ação na fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru.

Nas curtas-metragens encontra-se “O Órfão”, novo trabalho de Carolina Markowicz, já premiada em Portugal por “69 Praça da Luz”, no Queer Lisboa, em 2008.

Para além dos filmes de Seigner e de Markowicz, surge ainda “Skip Day”, de Patrick Bresnan e Ivete Lucas, esta última realizadora nascida no Brasil que agora trabalha nos Estados Unidos.

A Quinzena dos Realizadores foi criada há 50 anos, na sequência dos protestos do Maio de 68, com o objetivo de “ajudar cineastas e contribuir para a sua descoberta pelos críticos e pelos públicos”, segundo a página do evento.