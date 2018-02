Local Três jovens esfaqueados junto à escola em Lisboa Por

Três jovens foram esfaqueados junto a uma escola em Lisboa, na tarde desta terça-feira. Segundo avança o Correio da Manhã, as vítimas têm idades compreendidas entre os 17 e os 20 anos. Foram transportados para o Hospital São José e, o menor de idade, para o Hospital D. Estefânia.

O esfaqueamento – em circunstâncias que não foram apuradas – ocorreu ao início da tarde de hoje, junto à escola Eça de Queirós, nos Olivais, em Lisboa, segundo avança aquele diário, na sua edição online.

As vítimas receberam assistência no local, por parte dos bombeiros e do INEM, e foram transportadas para diferentes unidades de saúde: o menor de idade seguiu para o Hospital D. Estefânia e os restantes para o São José.

“Não são conhecidos até ao momento a gravidade dos ferimentos, nem o motivo das agressões”, referiu fonte da PSP, em declarações à agência Lusa.

De acordo com a TVI24, estiveram no local VMER do São José e três ambulâncias e uma moto do INEM.

