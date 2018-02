Nas Notícias Três diretores batem com a porta no Hospital de Faro Por

Os diretores dos três serviços de Medicina do Hospital de Faro demitiram-se, alegadamente por dificuldades nos serviços.

De acordo com o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médico (SIM), Jorge Paulo Roque da Cunha, as demissões surgem como resposta às novas orientações da unidade de saúde.

O sindicalista afirmou que a administração do Hospital de Faro não tem dado resposta ao problema da sobrelotação e ainda tem pressionado os diretores a darem altas precoces.

“É uma atitude irresponsável”, condenou Roque da Cunha.

O responsável do SIM apelou ao Ministério da Saúde para reforçar o investimento no Hospital do Algarve, dotando os serviços com “os recursos humanos necessários”.

Como exemplo dessa falta de investimento por parte da tutela, o sindicalista lembrou os atrasos na abertura do concurso para cerca de 700 recém-especialistas hospitalares, tendo estes concluído o internato há quase um ano.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar