Treinador do Chaves rendido ao benfiquista Krovinovic

O treinador do Desportivo de Chaves avança para o Estádio da Luz, onde a sua equipa joga neste sábado, confiante de que poderá surpreender o Benfica. Porém, Luís Castro avisa que os seus jogadores têm de evitar ir com “muita sede ao pote”.

“Não podemos deixar que a nossa vontade atropele a nossa inteligência. Espero que sejamos racionais em campo. Estamos confiantes e temos a esperança de conseguir uma boa exibição., mas temos consciência daquilo que vamos apanhar pela frente”, assumiu o treinador dos flavienses, em conferência de imprensa.

Luís Castro, que na última temporada treinou Krovinovic no Rio Ave, deixou elogios ao jogador do Benfica.

“Fico feliz por estar a ter sucesso no Benfica, o mesmo se estivesse noutro clube qualquer”, explicou.

E acrescentou: “É um prazer trabalhar com ele. Teve sempre a mesma atitude quando jogava e quando não jogava. Ele tem mérito, atirou-se ao trabalho. Faz uma ligação muito forte no ataque do Benfica. Como adversário não gostaria que estivesse ao seu melhor nível, é muito competente.”

