Treinador da Fiorentina eterniza Astori com tatuagem

Stefano Pioli, o treinador da Fiorentina, tatuou no braço a inscrição “DA13”, as iniciais e o número do falecido capitão ‘viola’, Davide Astori, tragicamente falecido no passado dia 4 de março, quando a equipa estagiava em Udine.

A morte de Davide Astori, internacional italiano e capitão da Fiorentina, comoveu o país e o mundo do futebol. Entre as várias homenagens prestadas ao defesa, a do seu treinador, Stefano Pioli, tem merecido vários louvores pelos adeptos ‘viola’.

O técnico de 52 anos decidiu eternizar Davide Astori tatuando as suas iniciais e número no braço.

Recorde-se que esta homenagem de Pioli já tinha sido realizada pelo central Biraghi e o fisioterapeuta do clube, que também tatuaram imagens alusivas ao ‘Eterno Capitão’.

